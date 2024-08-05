2024-08-05 21:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، على أهمية اعتماد المعايير الدولية في إكمال مشاريع مطارات الناصرية والموصل وكربلاء المقدسة، فيما وجه بمعالجة المعوقات وتسهيل عمل الشركات المنفذة لمشاريع المطارات. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمتابعة مشاريع تأهيل وتطوير واستكمال المطارات […]

ظهرت المقالة السوداني يواجه المنتقدين: مطارات الناصرية والموصل وكربلاء مشاريع تنموية لتعظيم الاقتصاد أولاً على ايشان.