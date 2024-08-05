منسق المنتخب الوطني يكشف عن مفاوضات جديدة مع كاساس

2024-08-05 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسومي

أكد المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني محمد عماد، اليوم الإثنين، أن المدرب الإسباني خيسوس كاساس باقٍ مع المنتخب الوطني.

وقال عماد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مفاوضات ستجري بين اتحاد الكرة والمدرب الإسباني خيسوس كاساس بشأن عقده"، مبينا، أن "جميع التكهنات التي تنشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عارية عن الصحة والمدرب مستمر مع المنتخب"، مشيرا إلى، أن "عقد المدرب مع اتحاد الكرة ينتهي بداية تشرين الثاني المقبل".

وأضاف، أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم لم يعلن إلى الآن أي قائمة للمنتخب الوطني لمباراتي عمان التي ستقام في الخامس من الشهر المقبل في البصرة ولقاء الكويت في الكويت، ضمن تصفيات كأس العالم".

وأكد عماد، أن "المدرب كاساس سيتواجد في بغداد في الخامس والعشرين في الشهر الحالي، ومن بعدها يغادر المنتخب إلى الدوحة لإقامة معسكر تدريبي قصير ثم يعود بعدها إلى البصرة للقاء منتخب عمان في مستهل مشواره ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

يذكر أن منتخبنا يلعب ضمن المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم إلى جانب كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.