إسبانيا تتأهل لنهائي أولمبياد باريس

2024-08-05 22:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي أولمبياد باريس 2024، اليوم الاثنين، بعد تغلبه علي منتخب المغرب بنتيجة 2-1 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب مارسيليا، لينتظر الفائز من مصر وفرنسا يوم الجمعة المقبل للمنافسة على الميدالية الذهبية.

وتقدم المنتخب المغربي بواسطة سفيان رحيمي من ركلة جزاء في الشوط الأول، واستطاع المنتخب الاسباني تسجيل هدفين في الشوط الثاني ليخطف بطاقة التأهل.

وينتظر المنتخب الاسباني الفائز من لقاء منتخبي فرنسا و مصر الذي سينطلق في تمام العاشرة من مساء اليوم، بينما سيواجه المنتخب المغربي الخاسر على الميدالية البرونزية.

وضمنت الكرة العربية ميدالية على الأقل بمنافسات كرة القدم في أولمبياد 2024 بعد تواجد كل من مصر والمغرب في المربع الذهبي.