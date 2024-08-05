أزمة بين أنشيلوتي وبيلينجهام فى ريال مدريد

2024-08-05 22:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أزمة نشبت بين الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني قبل مباراة السوبر الأوروبي أمام فريق أتالانتا المقرر إقامتها 14 أغسطس الجاري.

وتحدث المدير الفني كارلو أنشيلوتي مع وسائل الإعلام مساء الأحد، وأوضح أن بيلينجهام تجاهل المكالمة، ليرد على أحد زملائه في الفريق بعد لحظات.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لـصحيفة "ريليفو": "لقد انزعجت منه لأنه لم يرد علي عندما اتصلت به. طلبت من فينيسيوس الاتصال به، فرد على الفور. ثم سلمني الهاتف وتمكنت من التحدث معه".

وعلقت الصحيفة أنه وبالرغم من ضحك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الا أنه يشير إلى أنه لن يواجه عقوبة كبيرة.

وأكد التقرير أنه لم يكن بيلينجهام أول شخص يتجاهل مكالمة عمل أثناء العطلة، لكن الرد على فينيسيوس يجعل الأمر محرجًا بعض الشيء بالنسبة للاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

وأوضح التقرير ان أنشيلوتي سيشغله في المقام الأول ما إذا كان بيلينجهام سيعود مرتاحًا تمامًا من موسم مرهق مع لوس بلانكوس وإنجلترا.

ومن المقرر أن يعود جود بيلينجهام الأسبوع الحالي بعد الحصول على فترة راحة عقب المشاركة في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية التي فازت به إسبانيا في النهاية.