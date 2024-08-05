2024-08-05 22:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير في الشأن العسكري والاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد عماد علو، اليوم الأثنين (5 آب 2024)، عن دلالات مقتل احد قيادات انصار الله اليمينة (الحوثيين) داخل العراق بضربة أمريكية، مؤكدا أن الحكومة تعلم بوجودهم.

وقال علو، لـ"بغداد اليوم"، ان "مقتل العميد حسين عبد الله من جماعة انصار الله (الحوثيين) في العراق، يأتي ضمن اطار استراتيجية وحدة الساحات التي تتبع فصائل المقاومة، وهذا التعاون ضمن هذه الاستراتيجية وهذا التعاون ليس فقط يخص العمليات العسكرية وانما أيضا تعاون تبادل المعلومات الاستراتيجية والفنية لتطوير قدرات تلك الفصائل في مجالات التسليح والتجهيز".

وبين ان "وجود هذا القائد الحوثي في العراق، هو اكيد بعلم الحكومة العراقية وسبق ان تم فتح مكتب لجماعة انصار الله في العاصمة بغداد، وتم زيارته عدد من المسؤولين العراقيين، وهذا الامر لم يعد خافي على أي احد".

وأضاف انه "على المستوى الدبلوماسي الحكومة العراقية تعترف بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموجودة حاليا في عدن، ووجود مكتب للحكومة اليمنية الموجودة في صنعاء والتي شكلها الحوثيين، اكيد له تأثيرات دبلوماسية، ولهذا الحكومة العراقية لا تصدر أي بيان حول هذه القضايا، حتى لا يكون لها تأثير سلبي على وضعها".

فيما كشفت مصادر مطلعة، عن فتح تحقيق سري لمعرفة تفاصيل مقتل قيادي حوثي في ناحية جرف النصر الأسبوع الماضي، مؤكدة ان تسريب خبر مقتله في العراق اثار علامات الاستفهام لدى الجهات الأمنية.

وقالت المصادر لـ"بغداد اليوم"، إن "المؤسسة الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة حقيقة مقتل قيادي حوثي برتبة عميد في الضربة الجوية التي استهدفت دوريتين للحشد الشعبي في منطقة جرف النصر شمال بابل الأسبوع الماضي والتي اسفرت عن سقوط شهداء وجرحى".

وأضافت، إن" التحقيق يأتي لمعرفة حقيقة وجود القيادي الحوثي من عدمه واذا ما ثبت ان الخبر الذي أوردته المنصات الإيرانية حقيقيا أو لا، وستكون المهمة الثانية هي بيان أسباب وجوده في مواقع تابعة لقوات امنية رسمية".

وأشارت الى أن "تسريب الخبر من قبل منصات إيرانية رغم عدم إمكانية نفيه او تأكيده الان، إلا أنه اثار علامات استفهام حول أسبابه والذي لا يمكن ان يتم دون ضوء اخضر من قبل جهات متنفذة في طهران لكن في كل الأحوال بغداد مهتمة لمعرفة حقيقة مقتل القيادي الحوثي وماهي مهمته".

ويوم الأحد الماضي، كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن مقتل قائد عسكري من اليمن جراء قصف أمريكي على مدينة جرف النصر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت وكالة مشرق نيوز الإيرانية، إن "حسين عبد الله مستور الشعبل أحد قادة حركة أنصار الله الحوثية قتل جراء هجوم أمريكي على العراق".

وأضافت الوكالة إن "حسين عبد الله مستور الشعبل بمهمة خارج اليمن ولقي مصرعه جراء هجوم وقع على مواقع عسكرية لكتائب حزب الله العراق في محافظة بابل".

وتعرضت قطعات الحشد الشعبي لهجوم أمريكي على مواقع عسكرية في منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي.

وأعلنت هيئة الحشد في بيان رسمي عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين من الحشد في غارة أمريكية استهدفت منطقة جرف النصر.

ويرى مراقبين، أن مقتل قائد عسكري حوثي بقاعدة عسكرية عراقية تتبع للحشد الشعبي بقصف امريكي، أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب تواجده وكيفية التنسيق بين الحكومة العراقية والحكومة الشرعية اليمنية وبين الحوثيين الذي يتجول ممثلها في العراق بين المحافظات ويلتقي مع السياسيين، الامر الذي تنفيه الحكومة رغم إعلانه من قبل مكاتبهم الإعلامية مرارا وتكرارا.