لجنة نيابية تعلن عن خطط استراتيجية للنهوض بالخدمات المقدمة لزائري الأربعينية

2024-08-05 22:24:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانأعلنت اللجنة النيابية المشكلة للإشراف على الزيارة الأربعينية، اليوم الاثنين، عن خطط استراتيجية للنهوض بواقع خدمات الزيارة الأربعينية، فيما أشارت الى أنها ستتخذ ثلاثة إجراءات رئيسية تخص الزيارة في النجف الأشرف.وقال رئيس الوفد النيابي النائب علي الحميداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): خلال زيارته للنجف الأشرف ولقائه بالمسؤولين في المحافظة، أن "اجتماعا مهما عقد في المحافظة من أجل الاطلاع على استعدادات المحافظة بخصوص زيارة الأربعين"، مبينا أنه "تم مناقشة الكثير من المشاكل واستعراض خطة المحافظة وتسجيل الملاحظات على الكثير من المشاكل التي طرحت".وأضاف، أن " "هنالك خططا استراتيجية لغرض النهوض بواقع هذه الزيارة، حيث تحولت الزيارة من وطنية الى عالمية"، لافتا الى "أهمية النجف الأشرف كونها نقطة انطلاق مهمة باتجاه كربلاء المقدسة واحتضانها أكثر من 12 مليون زائر سنويا يتوافدون الى زيارة الأربعين".وتابع ان "أهم النقاط التي سوف نعمل على تحقيقها هي زيادة التخصيصات، إضافة الى تزويد المحافظة بعجلات تخصصية كافية لدعم قطاع البلديات، كما ستكون هناك استضافة للجنة الخدمية المشكلة من قبل رئيس الوزراء لعرض المشاكل وايجاد الحلول السريعة لها".وأكد انه "تم مناقشة قضية القطوعات وأهمية ان نتجاوز هذه المرحلة وان تكون هنالك انسيابية في قضية تفويج القادمين والعائدين من كربلاء المقدسة".فيما أكد محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "زيارة اللجنة النيابية المشكلة للإشراف على الزيارة الأربعينية، تهدف للاطلاع على واقع الخطة الخدمية في الزيارة الأربعينية وعلى المشاكل الموجودة من أجل التواصل مع الوزارات المعنية ورئيس الوزراء لحلها وبناء استراتيجية لزيارة الأربعين"، موضحا أنه "تم الاستماع الى مشاكل محافظة النجف الأشرف الخاصة بالزيارة".وذكر أن "النواب وعدونا بحل تلك المشاكل وسوف تتضافر جميع الجهود من الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية ومجلس النواب من أجل حل هذه المشاكل".