أمانة بغداد: خطة لتنفيذ مواقع سياحية وترفيهية جديدة على نهر دجلة

2024-08-05 22:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد أمين بغداد عمار موسى، اليوم الإثنين، أن كورنيش الكاظمية المقدسة سيكون الأكبر في العاصمة، فيما كشف عن خطة لتطوير عدة مواقع على نهر دجلة ضمن خطة عمل لتحويلها لمواقع سياحية وترفيهية.وقال موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مدينة بغداد تتمتع بواجهة نهرية متميزة تميزها عن باقي العواصم، إلا أنها لم تستغل"، موضحا، أن "أمانة بغداد قامت بتشخيص هذا الموضوع، وكان تطوير كورنيش أبي نواس الخطوة الأولى، كما طورنا جزءا من كورنيش العطيفية وكورنيش الكاظمية المقدسة في المرحلة الأولى".وأضاف، "مستمرون بإزالة التعارضات الخاصة بكورنيش الكاظمية المقدسة، ودخلنا إلى داخل المنطقة العسكرية لضم ما مساحته بحدود (3.5 -4) كم للكورنيش ليصبح أطول كورنيش في بغداد بطول 5 كم"، لافتا إلى، أن "هذا المشروع ضمن مشاريع إعمار مدينة الكاظمية المقدسة وتم إعداد تصاميمه".وذكر، أنه "تم كذلك تشكيل لجنة عليا من أمانة بغداد ومجموعة من الجهات المالكة للأراضي المطلة على النهر؛ لتطوير كورنيش الدورة، وحصلت مصادقة رئيس مجلس الوزراء على الرؤية الخاصة بهذا المشروع وسنمضي بتنفيذه".وأوضح، أن "الأمانة تختار بعض المقاطع من النهر في داخل مدينة بغداد سواء كانت من جانب الكرخ أو الرصافة لإعادة تأهيلها وتطويرها وتحويلها إلى كورنيشات متميزة ضمن خطة عمل لإيجاد مواقع سياحية وترفيهية جديدة لأبناء العاصمة".