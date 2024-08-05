الصناعة: إنتاجنا يحظى بثقة الجهات الحكومية والمواطنين

2024-08-05 22:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت المتحدثة باسم وزارة الصناعة ضحى الجبوري، اليوم الإثنين، وضع إستراتيجية متكاملة لدعم الصناعات المحلية وخاصة الإستراتيجية وإعادة تأهيل عدد من المصانع المهمة، وفيما فصلتها بالأسماء، أكدت عقد شراكات ناجحة مع شركات عالمية لدعم الصناعة الوطنية، لافتة إلى أن إنتاج الوزارة يحظى بثقة الجهات الحكومية والمواطنين.وقالت الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وضعت خطة مدروسة منذ تولي الوزير خالد بتال النجم مهامه في الحكومة الحالية، ركزت على الصناعات الإستراتيجية المهمة التي تشمل صناعة الكبريت والفوسفات والأسمدة وطرح مشاريعها بالشراكة مع القطاع الخاص عبر مؤتمرات أعلنت فيها الوزارة عن فرص استثمارية".وأضافت، أنه "لدى الوزارة 294 معملا وليس 4000 كما يشاع منها 104 متوقفة وتم تشكيل لجنة لدراسة واقع حال هذه المصانع المتوقفة وتوصلت إلى أن غالبيتها مصانع قديمة جدا ولا جدوى من إعادة تأهيلها، فيما تم تأهيل البعض الآخر بالشراكة مع القطاع الخاص".وتابعت، أن "أهم المصانع التي تم إعادة تأهيلها مصنع إطارات بابل الذي تم تعزيزه بمكائن وخطوط إنتاجية حديثة ومتطورة وينتج الآن إطارات لسيارات الصالون وسيارات الحمل والإطارات الخاصة بالمكائن الزراعية".وأشارت إلى، أنه "تم كذلك تأهيل معمل أسمنت القائم الذي ينتج الآن الأسمنت المقاوم، وأيضا، تم تأهيل الخط الأول لإنتاج لسماد اليوريا ليكون مساندا للخط الإنتاجي الأول الذي كان متوقفا منذ سنوات وتم تأهيله بالشراكة مع القطاع الخاص وبطاقة 100 ألف طن يوميا من سماد اليوريا".وبينت، "كما تم إعادة تأهيل وتشغيل معمل الحديد والصلب في البصرة وخاصة معمل الدرفلة بجهود حكومية خالصة وكذلك إعادة تأهيل معمل الصب المستمر في الشركة العامة للصناعات الفولاذية الذي توقف لسنوات طويلة وتم تأهيله بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج العروق الحديدية التي تستخدم في المادة الأولية لحديد التسليح وكذلك معمل شركة ديالى للصناعات الكهربائية"ولفتت إلى، أن "إقبال الوزارات والمواطنين جيد على إنتاج تلك المعامل، إذ إن وزارة الكهرباء تستعين بمحولات شركة ديالى والتي تنتج وفق مواصفات متسوبيشي اليابانية وكذلك المقاييس الذكية، وأيضا لدينا القابلوات بمختلف السعات التي تنتجها شركة أور العامة في محافظة ذي قار، وكذلك المواطنون يفضلون إنتاج هذه الشركات المعروف بجودته".وأكدت الجبوري، أن "الوزارة دخلت بشراكات مهمة مع شركات عالمية دعما للصناعة الوطنية، أحدها مع شركة فالي الأمريكية لإنتاج المرشات الزراعية علامة (الرافدين) والتي أكد لنا فلاحون جودتها وقدرتها على مضاعفة العمل ما دعم الإنتاج بشكل كبير"، مشيرة إلى أنهم يفضلونها على المرشات المستوردة.وأضافت، "لدينا شراكة ناجحة مع شركة لافارج العالمية لإعادة إنتاج الأسمنت المحلي المقاوم المعروف بجودته والذي تمكن من خلالها من تلبية الحاجة المحلية ولدينا الكثير من الشراكات الداعمة للصناعة المحلية".