انخفاض حاد في بورصة "وول ستريت"

2024-08-05 22:24:01 - المصدر: واع

متابعة - واع

خسر مؤشر البورصة الأمريكية "إس آند بي 500"، في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، نحو تريليوني دولار مع تزايد المخاوف من الركود في الولايات المتحدة مما أثار القلق في جميع أنحاء العالم.

وأظهرت بيانات التداول أن سهم "آبل" انخفض بنسبة 5%، فيما تراجع سهم "نيفيديا" بنسبة 8% مع قلق المستثمرين بشأن الوضع حول اقتصاد الولايات المتحدة.

فيما انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.99% إلى 38946.38 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" للبورصة الأمريكية بنسبة 2.53% إلى 16351.90 نقطة.

وتجتاح الأسواق العالمية حالة من الخوف أدت إلى موجة من البيع في ظل تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي. وفي وقت سابق اليوم، تراجعت الأسواق الآسيوية، وسجلت البورصة اليابانية أسوأ خسارة منذ العام 1987.

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية قد انخفضت يوم الجمعة الماضي في ظل المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي بعد بيانات اقتصادية ضعيفة.