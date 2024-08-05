طرد السباحة الحسناء لوانا ألونسو من أولمبياد باريس لسلوك "غير لائق"

2024-08-05 22:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

طردت اللجنة الأولمبية الباراغويانية السبّاحة الحسناء لوانا ألونسو التي أعلنت اعتزالها الأسبوع الماضي، من مقر البعثة في القرية الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس بسبب سلوكها "غير اللائق"، إذ كانت تخرج ليلاً ونشرت صوراً من زيارتها لمدينة الألعاب الشهيرة "ديزني لاند".

وأعلنت ألونسو (20 عاماً) اعتزالها السباحة الأسبوع الماضي بعدما احتلت المركز السادس في سباق 100 متر فراشة وفشلها بالتأهل إلى نصف النهائي.

ولم تغادر لوانا مقر بعثة باراغواي في القرية الأولمبية إذ بقيت في باريس، لكن طلب مسؤولو بعثة باراغواي منها مغادرة القرية الأولمبية ورفضهم بقاءها حتى نهاية المنافسات يوم 11 أغسطس اب الجاري.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الباراغويانية بياناً اليوم الاثنين، (5 اب 2024)، الذي قال من خلاله بأن سلوك ألونسو غير اللائق دفع المسؤولين إلى طردها من القرية الأولمبية.

وواصل البيان: وجود ألونسو يخلق جواً غير لائق داخل بعثة باراغواي، كانت ترفض المبيت في القرية الرياضية وتختار النوم خارج القرية.

وكانت ألونسو تخرج وتتنزه في باريس، إذ التقطت صوراً مع نجم التنس الإسباني رافائيل نادال ونشرت صورة لها بالقرب من ديزني لاند، وهو ما أثار غضب اللجنة الأولمبية الباراغويانية التي اعترت أن وجود السباحة الحسناء غير مرحب به على الإطلاق.