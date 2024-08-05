العراق وإيطاليا يؤكدان على الالتزام ببذل الجهود لتجنب التصعيد الإقليمي

2024-08-05 22:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الإثنين، لنظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، على الالتزام ببذل جميع الجهود لتجنب التصعيد الإقليمي إزاء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط.وقالت وزارة الخارجية- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاجاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، فؤاد حسين، عن قلقهما البالغ إزاء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط، والذي يهدد المنطقة بأكملها".وأضاف البيان، أن "الطرفين أكدا على الالتزام ببذل جميع الجهود لتجنب التصعيد الإقليمي ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية من أجل وقف التصعيد وتوفير مساحة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة".وتابع، "اتفق الجانبان على البقاء على اتصال وثيق بهذا الشأن، وكذلك في إطار مبادرة حوارات البحر المتوسط، التي ستنظمها الحكومة الإيطالية في روما في أواخر تشرين الثاني المقبل".