2024-08-05 22:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت مصادر أمنية، اليوم الاثنين، بأن صاروخاً على الأقل سقط داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار. وقالت المصادر، إن “صاروخاً واحداً على الأقل سقط داخل قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية تابعة للتحالف الدولي”. وأضافت، أن “القوات الأمنية، عثرت على عجلة نوع (كيا حمل) كانت تحمل منصة إطلاق الصواريخ في إحدى المناطق […]

ظهرت المقالة مصادر: سقوط صاروخ داخل قاعدة عين الأسد والعثور على منصة الإطلاق أولاً على ايشان.