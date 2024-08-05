2024-08-05 23:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة "سي جيه" الكورية الجنوبية للخدمات اللوجستية، يوم الاثنين، عن تنفيذ مشروع نقل معدات بوزن 1.1 مليون طن بنجاح في العراق.

وقالت الشركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سي جيه للخدمات اللوجستية الكورية الجنوبية، إن شركة (سي جيه أي سي إم) التابعة لها نفذت اليوم، بنجاح مشروع نقل معدات بوزن 1.1 مليون طن في العراق" .

وشاركت "سي جيه أي سي إم" في مشروع بناء مرافق لترقية مصفاة في العراق، وقامت بنقل منشآت لتكرير النفط ومواد البناء لمدة 10 أشهر بدءاً من شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، بحسب البيان.

وفي إطار المشروع، أكدت الشركة، أنها "نقلت المعدات من ميناء أم قصر، جنوب العراق، إلى موقع بناء بالقرب من البصرة، على بعد حوالي 95 كيلومترا، وشملت المعدات 268 مادة ثقيلة مختلفة، يصل طولها إلى 84 مترا، ووزنها إلى 890 طنا".