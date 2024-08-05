مجلس ديالى يشكل لجنة لتدقيق جميع مشاريع العام الحالي

2024-08-05 23:42:01 - المصدر: واع

ديالى – واع – ثائر هاديقرر مجلس محافظة ديالى، تشكيل لجنة لتدقيق جميع مشاريع العام الحالي.وذكر بيان لمجلس محافظة ديالى تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس محافظة ديالى عقد جلسته الرابعة اليوم الاثنين برئاسة عمر الكروي رئيس مجلس المحافظة وحضور 13 عضوا والتي ناقش خلالها المشاريع المخصصة للمحافظة ومشاريع صندوق الاعمار، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة من اعضاءه لتدقيق جميع هذه المشاريع من تاريخ 2 ايار الماضي ولغاية 1 آب الحالي".وتابع: "كما قرر مجلس ديالى ايقاف كافة المشاريع واشكال الصرف اعتبارا من 1/8/2024".وكان مجلس ديالى قد عقد جلسته الثالثة يوم امس الاحد والتي ناقش خلالها تعديل النظام الداخلي وتشكيل لجان المجلس.