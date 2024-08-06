2024-08-06 00:06:07 - المصدر: منصة إيشان

تعرضت الصفحة الرسمية للعتبة الحسينية على منصة فيسبوك إلى اختراق مؤقت، لدقائق معدودة تغيرت خلاله صورتها الشخصية. واستبدل المهكرون، صورة الحساب بوضعهم “علم الكيان”، قبل أن تحذف ويعود الحساب من دون صورة. ولم تتبن أي جهة، مسؤوليتها عن اختراق حساب العتبة الحسينية، على منصة فيسبوك. وحُذفت صورة “علم الكيان” من المنصة بعد لحظات من استبدالها […]

ظهرت المقالة استبدلوا صورتها بـ “علم الكيان”.. اختراق مؤقت لحساب العتبة الحسينية على فيسبوك أولاً على ايشان.