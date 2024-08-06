وزير الشباب: الجانب الكويتي لم يبلغنا رسميا بشأن دخول الجماهير العراقية لبطولة خليجي 26

2024-08-06 02:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، أن الجانب الكويتي لم يبلغ العراق رسميا بشأن استثناء الجماهير العراقية من قرار الدخول من دون تأشيرة للكويت في بطولة خليجي 26.وقال المبرقع للعراقية الرياضية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "علم لدينا حول ما اثير في مواقع التواصل الاجتماعي حول استثناء الجماهير العراقية من قرار الدخول من دون تأشيرة للكويت في بطولة خليجي 26، حيث لم يبلغنا رسميا الجانب الكويتي"، مبينا ان "هذا الموضوع مرهونا بعدة عوامل يفهمها العاملون في وزارة الخارجية".وأضاف، أنه "في خليجي 25 كان التحرك في بادئ الامر من قبل الجهات الدبلوماسية والمتمثلة بسفراء دول الخليج حيث عقد اجتماعا في مقر وزارة الخارجية لسفراء دول الخليج في العراق وحضرنا الاجتماع ، حيث طلبوا في الاجتماع بعض التسهيلات للجماهير الخليجية وتم عرضها على مجلس الوزراء ووافق عليها المجلس".واشار الى ان "البطولة في الكويت اكيدا ستكون هنالك حركة دبلوماسية فيما يتعلق بالتاشيرة ودخول الجماهير، ومازال الوقت مبكرا"، مضيفا: "نتمنى بان يتم التعامل بالمثل وهذا مطروح في طاولة النقاش مع الجانب الكويتي".