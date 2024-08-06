فرنسا تتغلب على مصر وتبلغ نهائي الأولمبياد

2024-08-06 02:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتلقى منتخب مصر هزيمة مريرة على يد فرنسا بنتيجة 1-3 في نصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس.وتأهل منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية ضد إسبانيا بينما يلعب منتخب مصر ضد المغرب يوم الخميس المقبل في مواجهة تحديد المركز الثالث.تقدم منتخب مصر عن طريق محمود صابر في الدقيقة 62 ولكن منتخب فرنسا تعادل عن طريق جيان فيليب ماتيتا في الدقيقة 83 ليمتد اللقاء للوقت الإضافي.وتعرض عمر فايد لاعب منتخب مصر للطرد في الدقيقة 92 ثم أحرز منتخب فرنسا الهدف الثاني في الدقيقة 99 عن طريق ماتيتا قبل أن يحرز مايكل أوليس الهدف الثالث في الدقيقة 108.