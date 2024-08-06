أوسيمين يعرقل انتقاله إلى تشيلسي بشرطين

2024-08-06 08:00:04 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي عن آخر مستجدات المفاوضات الدائرة بين تشيلسي ونابولي من أجل إبرام صفقة تبادلية.ويسعى نابولي للتعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، فيما يرغب البلوز في ضم النيجيري فيكتور أوسيمين.من جانبه، أوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن أوسيمين متمسك بمطالبه المادية، حيث لا ينوي تخفيض راتبه من أجل الانتقال للفريق اللندني.وأضاف: "أوسيمين لا يرحب أيضا بالرحيل عن نابولي معاراً، بل يفضل انتقاله بشكل نهائي".وبسبب ذلك، لم يحرز أي من الناديين تقدما في المفاوضات الجارية بينهما خلال الساعات الماضية.يأتي ذلك في ظل تهميش الدولي النيجيري خلال فترة الإعداد، إذ استبعده المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من المشاركة في 4 مباريات متتالية.ويريد كونتي جلب لوكاكو إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا بعدما سبق لهما النجاح معا في إنتر ميلان حيث توجا بلقب الكالتشيو.المصدر : كورة