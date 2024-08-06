أسعار النفط ترتفع 1% وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

2024-08-06 08:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، يوم الثلاثاء، معوضة خسائر الجلسة السابقة، بفعل مخاوف بشأن الإمدادات وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وبيانات أقوى لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة وخفض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا بما يعادل 1.27 بالمئة إلى 77.27 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:54 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار أو 1.56 بالمئة إلى 74.08 دولارا.

وانخفض كلا المؤشرين القياسيين بنحو 1% يوم الاثنين على خلفية هبوط أسواق الأسهم العالمية.

كان انخفاض أسعار النفط محدودا بسبب المخاوف المتزايدة من أن إيران، وهي منتج رئيسي في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا مع اسرائيل والولايات المتحدة ، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تحث الدول على إبلاغ إيران بأن التصعيد ليس في مصلحتها

كما عززت المخاوف بشأن انخفاض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي ينتج 210 آلاف برميل يوميا الأسعار. فقد انخفض الإنتاج في الحقل، وهو أحد أكبر الحقول في البلاد، بنحو 20% بسبب الاحتجاجات المستمرة.