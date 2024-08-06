2024-08-06 08:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابي من عصابات داعش في الأنبار.

وذكرت الاستخبارات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات في محافظة الأنبار نفذت عملية نوعية اتسمت بالدقة والسرعة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابي ينتمي الى عصابات داعش الإرهابي ويعمل مصدراً لهم في المحافظة".

وأضاف أنه "لدى التحقيق معه اعترف صراحة عن انتمائه للعصابات الإرهابية، وصدّقت أقواله قضائياً وأحيل الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".

وتابع البيان ان" بعملية منفصلة أخرى نفذتها مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في بغداد/ الرصافة بالاشتراك مع مفارز وزارة الصحة، تمكنت من خلالها ضبط مخزن يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية البشرية مجهولة المصدر، وضبط المواد بمحضر ضبط أصولي وإلقاء القبض على متهم داخل المخزن".

وأوضح أنه "جرى تسليم المتهم مع المواد المضبوطة الى الجهات التحقيقية المختصة لينال جزاءه العادل".