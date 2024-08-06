دوري ابطال آسيا.. شباب الاهلي الاماراتي يلاقي سباهان الايراني

2024-08-06 10:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيحل شباب الأهلي الإماراتي ضيفاً على سباهان الإيراني اليوم الثلاثاء، في الدور التمهيدي للنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.ويشارك في الدور التمهيدي خمسة فرق من غرب آسيا وشرقها، يتأهل فريقان إلى دور المجموعات الذي يضم (24) فريقاً بالتساوي بين المنطقتين، بينما تنضم الفرق الثلاثة الخاسرة إلى دوري أبطال آسيا 2 المستحدث أيضاً.ويلعب الفائز من مباراة شباب الأهلي وسباهان مع الغرافة القطري في 13 الشهر الحالي لتحديد المتأهل إلى مجموعة غرب آسيا، بينما يواجه شاندونغ تايشان الصيني ضيفه بانكوك يونايتد التايلاندي في اليوم عينه لإكمال مجموعة الشرق.ويأمل وصيف الدوري الإماراتي تكرار ما فعله أمام سباهان في نسخة 2014 عندما فاز عليه في ستاد نقش جهان (2-1) قبل أن يتعادلا إياباً (0-0) في دبي.المصدر : وكالات