من مخلفات داعش.. ضبط كدس "مواد متفجرة" جنوبي بغداد

2024-08-06 10:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، عن ضبط مفارزها كدسًا من "مواد متفجرة" جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الامن والاستقرار ضمن محيط العاصمة نفذت قطعات فرقة المشاة السابعة والقطعات والأجهزة الأمنية الملحقة بها بإشراف ميداني من القادة والآمرين، عمليات للبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح في قرى وارياف وبساتين مناطق جنوب العاصمة".

وأضافت، إن "العمليات نتج عنها القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بالإضافة الى ضبط كدس للمواد المتفجرة (مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية المنهزمة".

وأكدت أن "ذلك بالتزامن مع اقتراب الزيارة الاربعينية بهدف تضييق الخناق على العناصر الإرهابية وتجفيف منابعهم ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن وتعكير صفو الزيارة".