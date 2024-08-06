2024-08-06 10:12:07 - المصدر: منصة إيشان

ألقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باللوم على فصائل موالية لإيران بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدة “عين الأسد” في العراق، والذي أدى إلى إصابة العديد من العسكريين الأمريكيين، ووصفت الوزارة الهجوم بأنه “تصعيد خطير”. وقالت “البنتاغون”، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت “اتفقا، خلال اتصال هاتفي، على أن […]

ظهرت المقالة وزير الدفاع الأمريكي يشارك قلقه مع نظيره الإسرائيلي بقصف “عين الأسد”: تصعيد خطير أولاً على ايشان.