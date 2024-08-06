ممثل الإقليم في ايران: اتهام كوردستان بالضلوع في اغتيال هنية يهدف للإيقاع بين طهران واربيل

2024-08-06 10:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال ممثل إقليم كوردستان العراق في إيران "ناظم دباغ"، اليوم الاثنين، إن اغتيال "إسماعيل هنية" سیصعد من حدة التوتر بين العالم الإسلامي وإسرائيل وسيدمر الجهود الدبلوماسية التي بذلت في قطر لوقف إطلاق النار في الحرب على غزة.

وقال ناظم الدباغ في مقابلة مع مراسل وكالة "إرنا"، وتابعتها وكالة شفق نيوز، بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" في طهران: "أعتقد أن الهدف من اغتيال إسماعيل هنية هو القضاء على هذا الشخص ومکانته، ولكن بالتأكيد سيحل محله شخص آخر".

واستطرد قائلا: إن "هذا الاغتيال سیصعد من حدة التوتر بين الدول العربية والعالم الإسلامي مع الکیان الإسرائيلي وسيدمر الجهود الدبلوماسية التي بذلت في قطر لوقف إطلاق النار في الحرب علی غزة".

وقال:"لقد بذل البعض قصارى جهدهم لجعل المشاكل الإقليمية دائمة، لأنهم لا يستطيعون تحمل السلام والراحة والهدوء في المنطقة".

وتابع قائلا: "یدعي البعض أن إقليم كوردستان العراق لعب دورا في اغتيال السيد هنية الذي حدث في طهران ونشر شائعات بأن الصاروخ أو الطائرة بدون طيار المستخدمة في عملية الاغتيال هذه انطلق من إقليم كوردستان العراق".

وأردف قائلا: "يحاول البعض وراء توتير العلاقات بين طهران وأربيل من خلال طرح مثل هذه القضايا المضللة لكن الأغراض الشريرة لهذه المؤامرات لن تتحقق لأن العلاقات بين الجانبين تحسنت في الآونة الأخيرة أكثر من أي فترة أخرى".

وعن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على عملية الاغتيال الأخيرة في طهران قال: "في رأيي أن رد إيران على اغتيال إسماعيل هنية سيأتي في وقته وسيكون بالمستوى الذي يليق بشخصية السيد هنية. كما أدان قائد الثورة الإسلامیة، العمل الإرهابي وطالب بالانتقام لدماء السيد هنية".

وعن حضور وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان العراق، مراسم أداء الیمین الدستوریة للرئیس الإیراني "مسعود بزشكيان" قال: "برأيي أن حضور السيد نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له في مراسم أداء الیمین الدستوریة للرئيس الإيراني واللقاءات التي جرت في طهران أثبت مرة أخرى تعزيز العلاقات والتعاون السياسي والاقتصادي والأمني رفيع المستوى بين إيران وإقليم كردستان العراق".

وأکد أن "الأعداء لن يتمكنوا أبدا من تعطيل العلاقات الثنائية بین إيران وإقليم كوردستان العراق أو تحدي هذه العلاقات بالنظر إلى العلاقات الجيدة والقوية التي أقيمت بين طهران وأربیل".