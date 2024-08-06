بتهمة "بيع طفل".. وكالة الاستخبارات تحكم قبضتها على متهمين اثنين في النجف

2024-08-06 10:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، القبض على متهمين اثنين يرومان بيع طفل في محافظة النجف.

وقالت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزها في محافظة النجف رصدت معلومات تفيد بوجود متهمين قادمين من خارج المحافظة يرومان بيع طفل يبلغ من العمر سنتان مقابل مبلغ مالي".

وأضافت الوكالة، انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري مختص وبكمين محكم ومتابعة ميدانية تم القاء القبض على المتهمين"، مؤكدة انه "لدى التحقيق معهما اعترفا صراحةً عن نيتهما بيع الطفل في محافظة النجف الأشرف قادمين به من خارج المحافظة".

وأكدت انه "تم إحالة المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة لينالا جزاءهما العادل".