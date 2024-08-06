مستشار رابطة المصارف يدعو الى تنفيذ قرارات رئيس الوزراء في دعم المصارف الخاصة ورفع القيود الامريكية عنها 

2024-08-06 10:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دعا مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الى تنفيذ القرارات السبعة الصادرة في 202444 تنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والخاصة بدعم مصارفنا الخاصة والتي تؤكد رؤية الحكومة في منهاجها الحكومي في الاصلاح المالي والمصرفي، كذلك تفعيل وتسريع تنفيذ الاتفاقات التي تمت في جولات المفاوضات بين البنك المركزي والخزانة الامريكية في واشنطن وبغداد لرفع القيود الامريكية من استخدام الدولار الامريكي لان استمرار الوضع الحالي يضر باقتصادنا الوطني . واوضح النصيري، ان قرارات السيد رئيس الوزراء الداعمة للمصارف الخاصة رسمت الاجراءات التنفيذية للاصلاح الشامل للقطاع المصرفي الذي يشكل الاساس والبداية الحقيقية للاصلاح الاقتصادي الناجز وتضمنت هذه القرارات ماياتي: 1منع الاحتكار في الخدمات المصرفية. 2تفعيل المبادرات التمويلية للبنك المركزي . 3زيادة التعاون بين المصارف الخاصة والبنك المركزي في مناقشة صناعة القرارات ذات العلاقة بدعم وتطوير العمل المصرفي. 4تحديد مساهمة راس المال الاجنبي بالمصارف العراقية. 5مشاركة مؤسسات حكومية وصناديق تمويلية مع المصارف الخاصة والتوسع بفتح فروع لها في الدول الاخرى. 6دعم الحكومة والبنك المركزي للمصارف الخاصة في المؤسسات والمصارف الخارجية. 7زيادة الاعتماد على المصارف الخاصة من قبل الدولة العراقية وتفعيل ايداع الودائع الحكومية وودائع المصارف الحكومية لدى المصارف الخاصة . وأكد النصيري، ان تنفيذ القرارات والتي جاءت نتيجة دراسة معمقة للمجلس الوزاري للاقتصاد وبحضور البنك المركزي العراقي للتحديات التي تواجه المصارف الخاصة خصوصا بعد تعرض 28 مصرفا خاصا الى قيود الخزانة الامريكية بايقاف تعاملها بالدولار الامريكي في التحويلات الخارجية هي تطبيقات عملية لتحفيز المصارف الخاصة على تطوير عملياتها المصرفية الداخلية والخارجية بما يساهم في الاصلاح الاقتصادي، مشيرا الى اهمية قيام البنك المركزي بتسريع الاجراءات لاعادة تاهيل وهيكلة هذه المصارف كذلك ضرورة انتهاء الشركة التدقيقية الدولية من اعمالها المتفق عليها بغية رفع التحديدات والقيود المفروضة. وبين ان هذا الملف بالتأكيد هو محور اهتمامات الحكومة والبنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والقطاع المصرفي عموما آملين ان تنجح الجهود في ايجاد علاقات متوازنة جديدة مع الجانب الامريكي في مجال تنظيم وتطوير اسس واضحة للطرفين في العلاقات المصرفية وفقا للامتثال للمعايير الدولية .