السوداني: الحكومات المحلية لها اهمية في تنفيذ البرنامج الحكومي

2024-08-06 11:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، محافظ ديالى المنتخب من قبل مجلس المحافظة، عدنان جاير الشمري. واكد السوداني مهامّ الحكومات المحلية، وأهميتها في تنفيذ البرنامج الحكومي على مستوى المحافظات، كونها تمثل الذراع التنفيذية الضرورية إلى جانب الوزارات ومؤسساتها، وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي من خلال عمل مجلس المحافظة. وأشار السوداني إلى ضرورة العمل مع جميع القوى الوطنية في المحافظة؛ من أجل تغيير الواقع الخدمي والاجتماعي والاقتصادي، وتقديم أجهزة المحافظة الأداء المرضي الذي يلبي طموح المواطنين، ويؤكد أهداف الحكومة وأولوياتها، فضلاً عن معالجة المشاريع الأساسية والبنى التحتية حسب الأهمية ووفقاً للضرورات التي لا تحتمل التأجيل.