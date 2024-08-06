الإعمار: مشروع ماء النهروان وصل إلى مراحله الأخيرة

2024-08-06 11:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكدت وزارة الاعمار والاسكان، اليوم الثلاثاء، ان أعمال مشروع ماء النهروان المركزي وصل لمراحله النهائية ، فيما أشارت أن المشروع سيفتتح خلال الفترة القليلة المقبلة. وقال المدير العام للمديرية في الوزارة، عمار عادل المالكي، إن أعمال مشروع ماء النهروان المركزي وصل لمراحله النهائية، بطاقة تصميمية بلغت 4000 متر مكعب بالساعة، مؤكداً أن نسبة الإنجاز بلغت 94‎‎ لجميع منشآت المشروع. وأضاف أن المديرية ستعلن عن بدء التشغيل التجريبي وافتتاح المشروع بشكل رسمي خلال الفترة القليلة المقبلة، مبيناً أن مشروع ماء النهروان أحد المشاريع المهمة المدرجة ضمن البرنامج الحكومي الذي تبناه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبدعم ومتابعة مستمرة من قبل وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، الذي عمل على تذليل جميع المعوقات التي اعترضت سير العمل بالتنسيق مع الدوائر المعنية.