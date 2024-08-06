2024-08-06 11:54:06 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت منظمة الصحة العالمية للبلدان الأميركية “تحذيرا وبائيا” بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “أوروبوش” في أميركا اللاتينية، وتسببه في حالتي وفاة على الأقل، حسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية. وفيروس “أوروبوش”، هو “مرض غير مألوف” ينتشر عن طريق لدغات البراغيث والبعوض، وفق منظمة الصحة العالمية. وجاء التنبيه بعد أن أبلغت منظمة الصحة للبلدان […]

ظهرت المقالة الصحة العالمية تصدر “تحذيراً وبائياً” للبلدان الأميركية بسبب فيروس “غير المألوف” أولاً على ايشان.