2024-08-06 11:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين كانا يرومان بيع طفل في محافظة النجف.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في محافظة النجف رصدت معلومات تفيد بوجود متهمين قادمين من خارج المحافظة يرومان بيع طفل يبلغ من العمر سنتين مقابل مبلغ مالي".

وتابعت: "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري مختص بكمين محكم ومتابعة ميدانية تم إلقاء القبض على المتهمين، ولدى التحقيق معهما اعترفا صراحةً عن نيتهما بيع الطفل في محافظة النجف قادمين به من خارج المحافظة".

ولفتت الوكالة إلى أنه "تم إحالة المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة لينالا جزاءهما العادل".

من جانبها أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، عن إبعاد 31 مخالفاً عبر مطار بغداد الدولي.

وقالت المديرية في بيان إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وإشراف المدير العام اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، ابعدت كوادر مديرية شؤون الإقامة (31) شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي، عبر مطار بغداد الدولي".

وبيّنت، أن "الأمر جاء بعد جهود كبيرة من كوادر المديرية بالتتبع والملاحقة لكل من يخالف الانظمة كما حثت المواطنين الى تقديم المعلومة والإبلاغ عن أي حالة مخالفة لشروط الاقامة وعدم ايوائهم خدمة لأمن البلاد".