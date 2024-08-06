وفد حكومي يتابع المشاريع الخدمية في نينوى

2024-08-06 12:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوصل رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي جابر الحساني، ومستشار رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الى محافظة نينوى.وذكر بيان لفريق الجهد الخدمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه" تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي جابر الحساني يرافقه مستشار رئيس الوزراء الى محافظة نينوى".وأضاف أن" الزيارة جاءت لمتابعة عدد من المشاريع في محافظة نينوى.