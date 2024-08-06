اسكواش الناشئين يشارك في بطولة مصر الدولية

2024-08-06 12:06:03 - المصدر: واع

بغداد-واعيغادرنا اليوم وفد منتخب الناشئين بالاسكواش متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل المشاركة في بطولة مصر الدولية التي من المقرر انطلاقها غداً وتستمر لغاية الحادي عشر من آب الحالي.وقال رئيس اتحاد اللعبة علي جهاد في تصريح خص به صحيفة (الصباح) وتابعته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "بعثة المنتخب ستغادر اليوم إلى القاهرة بغية المشاركة في بطولة مصر الدولية، التي تعد في غاية الأهمية لكونها تمثل محطة تحضيرية مهمة للاعبي المنتخب الذين هم بأعمار صغيرة، وتهدف للارتقاء بمستوياتهم واكتساب الخبرة عبر التنافس مع مدرسة متطورة باللعبة كمصر المعروفة في الساحة العربية والإفريقية وحتى العالمية".وبين أن "وفد المنتخب يتألف من محمد غازي رئيساً وفراس زهير إدارياً وشهد رائد إدارياً أيضاً والحكم مجيد حميد، فضلاً عن (13) لاعباً إضافة إلى الجهاز الفني المؤلف من المدربين علي حسن وحسين هاشم وفخري الدين قاسم وهشام عبد الكريم".وأشاد جهاد "باستعدادات عناصر المنتخب والعزيمة التي يتمتعون بها لتقديم مستويات تعكس تطور رياضة الإسكواش على المستويين المحلي والإقليمي، مبيناً أن الجميع يتطلع من خلال هذه المشاركة إلى المنافسة على تحقيق أفضل المراكز، على الرغم من قوة البطولة وصعوبتها".