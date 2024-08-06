2024-08-06 12:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، القبض على 8 نساء بتهمة الاتجار بالبشر في بغداد.





يتبع..





وكاله الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تحكم قبضتها على ثمانية نساء يقمن بأعمال غير قانونية في محافظة بغداد جانب الرصافة

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تواصل مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر أعمالها النوعية للحد من الحالات الغير قانونية التي يقوم بها ضعفاء النفوس .

فقد نفذت مفارز الوكالة عملية نوعية مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على ثمانية متهمات يقمن بأعمال مخالفة للقانون وبالجرم المشهود في محافظة بغداد/ الرصافة بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية.





أُحيلت المتهمات الى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل.





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