القبض على 8 نساء بتهمة الاتجار بالبشر في بغداد
2024-08-06 12:06:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، القبض على 8 نساء بتهمة الاتجار بالبشر في بغداد.
يتبع..
وكاله الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تحكم قبضتها على ثمانية نساء يقمن بأعمال غير قانونية في محافظة بغداد جانب الرصافة
===========================
تواصل مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر أعمالها النوعية للحد من الحالات الغير قانونية التي يقوم بها ضعفاء النفوس .
فقد نفذت مفارز الوكالة عملية نوعية مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على ثمانية متهمات يقمن بأعمال مخالفة للقانون وبالجرم المشهود في محافظة بغداد/ الرصافة بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية.
أُحيلت المتهمات الى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل.
#عين_تراقب_ويد_تحارب