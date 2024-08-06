2024-08-06 12:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

أفادت مصادر أمنية مطلعة، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، بأن الطيران المروحي الأمريكي حلق بكثافة خلال الساعات الماضية وشكل ما يشبه المظلة فوق قاعدة عين الأسد غربي الأنبار.

وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" طائرات اباتشي امريكية يمكن رصدها من عدة كليومترات وهي تشكل اشبه بالمظلة الجوية فوق قاعدة عين الاسد غرب الانبار بعدما تعرضت مساء يوم امس الى هجوم صاروخي تسبب بسقوط اصابات في صفوف الجنود تتراوح من 4-5 وفق المعلومات المتوفرة".

واضافت "المثير بأن منظومة الدفاع الجوي الموجودة في داخل قاعدة عين الأسد لم تفعل ولم يتم اعتراض اي من الصاروخين وسقط أحدهما في الجزء الغربي من القاعدة والأخر قرب أسوارها ما أثار علامات استفهام حول طبيعة الاجراءات رغم حالة الاستنفار".

واشارت المصادر الى ان" الاستنفار في اعلى درجاته بالوقت الحالي في القاعدة، والبوابات الخارجية شبه مغلقة منذ عملية الاستهداف مساء يوم امس وحتى الآن".

وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار، التي تضم قوات أمريكية ومستشاري التحالف الدولي، يوم امس الإثنين (5 آب 2024) إلى قصف بصاروخين.

في غضون ذلك؛ كشف مصدر أمني مطلع أن عملية استهداف قاعدة عين الاسد كان معداً لها بـ5 صواريخ كانت محملة على منصة الإطلاق على المحمولة على العجلة لكن المنصة فشلت بإطلاق الصواريخ البقية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين امريكيين قولهم إن ما لا يقل عن خمسة جنود أمريكيين أصيبوا في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق يوم الاثنين.

وذكر المسؤولون الأمريكيون، الذين تحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن أحد الجنود أصيب بجروح خطيرة. وذكروا أن عدد الجرحى يستند إلى معلومات أولية يمكن أن تتغير.