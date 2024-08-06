السلطات العراقية تعتقل 26 متهما بتهريب العملة الصعبة خلال النصف الأول من العام

2024-08-06 13:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، يوم الثلاثاء، القاء القبض على 26 متهما بتهريب العملة الصعبة خلال النصف الأول من 2024.

وقال العميد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إنه تم إلقاء القبض على 4076 متهما بجرائم مختلفة خلال تلك الاشهر الستة.

وأضاف أنه بامكان اي مواطن، و من اي شبكة اتصال كانت أن يبلغ عن أي جريمة أو يحتاج الى نجدة او مساعدة او اعطاء موقف عبر الرقم 911 الذي سينطلق قريباً.