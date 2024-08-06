رئيس الوزراء يصدر توجيهات تتعلق بشريحة غير المستفيدين من توزيع الأراضي بمناطق الأقليات

2024-08-06 13:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، توجيهات تتعلق بشريحة غير المستفيدين من توزيع الأراضي بمناطق الأقليات.

وذكر نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي في وثيقة اطلعت عليها وكالة الانباء العراقية (واع) أن "رئيس الوزراء وجه بإجراء اللازم بشأن انصاف شريحة الموظفين والمواطنين غير المستفيدين من أهالي قضاء سنجار ونواحيه، بالإضافة إلى ناحية القحطانية وناحية بعشيقة وقضاءي تلكيف وشيخان لاسيما من موظفي وزارات الداخلية والتربية والصحة والبلديات وغيرها من الوزارات والدوائر وذوي الشهداء والمختطفين والضحايا وذوي الاحتياجات الخاصة وشمولهم بقروض المصرف العقاري وصندوق الإسكان والمبادرات الحكومية ومبادرات البنك المركزي من أبناء المكون الإيزيدي وباقي المكونات حسب مسقط الرأس والعمل على توسعة التصميم الأساس بالتنسيق بين الجهات المعنية ودائرة التخطيط العمراني ومكتب استشاري مختص بما لا يسبب تغييراً ديموغرافياً ويحافظ على خصوصية مناطق الأقليات".