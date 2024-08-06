2024-08-06 13:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعوجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بإغلاق مجسر الخضراء وتأليف لجنة تحقيقية في أسباب تعثر صيانته.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه بالإغلاق الفوري لـ(مجسر الخضراء) في بغداد/ الكرخ، لحين إجراء الصيانة وتركيب سياج حديدي، بعد حوادث عدة شهدها المجسر، ولتفادي أي حوادث مستقبلية".وكلّف رئيس الوزراء، "أمانة بغداد ودائرة الطرق والجسور بإجراء صيانة فورية لتلبية متطلبات السلامة المرورية، وتركيب الأسيجة الحديدية والكتل الكونكريتية الفاصلة لضمان سلامة المواطنين".ووجّه، "بتأليف لجنة تحقيقية برئاسة نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء علي رزوقي اللامي، تتولى التحقيق في أسباب تعثر صيانة المجسر، وعدم الاستجابة لمناشدات المواطنين المتكررة، ما تسبب بوقوع حوادث سير مؤسفة أدت إلى سقوط ضحايا".