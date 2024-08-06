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الكيان يستهدف منزلاً جنوبي لبنان وحزب الله يرد بصواريخ “بركان” 

الكيان يستهدف منزلاً جنوبي لبنان وحزب الله يرد بصواريخ “بركان” 
الكيان يستهدف منزلاً جنوبي لبنان وحزب الله يرد بصواريخ “بركان” 
2024-08-06 13:30:07 - المصدر: منصة إيشان

  أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 4 مقاتلين في حزب الله بغارة من قبل الكيان الصهيوني الإسرائيلي استهدفت منزلا جنوبي لبنان. وأعلنت الوزارة أن غارة إسرائيلية “استهدفت منزلا في بلدة ميفدون، أدت إلى استشهاد 4 أشخاص”. وأكد مصدر أمني لبناني لـ”فرانس برس”، أن “القتلى الأربعة مقاتلون في حزب الله”. وفي المقابل، قال […]

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