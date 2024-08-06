2024-08-06 13:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 4 مقاتلين في حزب الله بغارة من قبل الكيان الصهيوني الإسرائيلي استهدفت منزلا جنوبي لبنان. وأعلنت الوزارة أن غارة إسرائيلية “استهدفت منزلا في بلدة ميفدون، أدت إلى استشهاد 4 أشخاص”. وأكد مصدر أمني لبناني لـ”فرانس برس”، أن “القتلى الأربعة مقاتلون في حزب الله”. وفي المقابل، قال […]

ظهرت المقالة الكيان يستهدف منزلاً جنوبي لبنان وحزب الله يرد بصواريخ “بركان” أولاً على ايشان.