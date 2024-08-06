2024-08-06 13:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، قيادة العمليات المشتركة، بيانا بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد، فيما وصف البيان هذا الهجوم بـ”الممارسات المتهورة”. وذكرت الخلية في بيان تلقته منصة “إيشان”: أنه “بالساعة 2100 من يوم 5 آب 2024، حصل اعتداء على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية في محافظة الأنبار، والتي يتواجد في بعض أقسامها عدد من […]

ظهرت المقالة بيان من الإعلام الأمني بشأن الهجوم على “عين الأسد”: نرفض الممارسات المتهورة أولاً على ايشان.