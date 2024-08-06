2024-08-06 13:30:07 - المصدر: منصة إيشان

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بالإغلاق الفوري لـمجسر الخضراء في بغداد. وذكر إعلام رئيس الوزراء، في بيان، أن اغلاق المجسر الذي يقع في جانب الكرخ من العاصمة يستمر “لحين إجراء الصيانة وتركيب سياج حديدي، بعد حوادث عدة شهدها المجسر، ولتفادي أي حوادث مستقبلية”. وكلّف السوداني “أمانة بغداد ودائرة الطرق والجسور بإجراء […]

ظهرت المقالة توجيه فوري من السوداني بإغلاق مجسّر الخضراء: لتفادي الحوادث أولاً على ايشان.