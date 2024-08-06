وزارة التخطيط تناقش مقترحات تطوير شارع الكفاح

2024-08-06 13:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقت الاقتصاد نيوز نسخةً منه، أن لجنة الأمر الديواني 24513 عقدت اجتماعها في وزارة التخطيط، الخاص بالوقوف على واقع حال شارع الكفاح والمناطق المجاورة له وتطويره، والمكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء بحضور أعضائها، وبرئاسة مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية محمد محسن، فيما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي وزارات الداخلية ، الثقافة ، جامعة بغداد، وأمانة بغداد ، وعدد من منتسبي الدوائر المعنية في الوزارة . وأضاف أن الاجتماع ناقش المقترحات بشأن تطوير شارع الكفاح والمناطق المحيطة به والإرتقاء به، ومعالجة المشكلات المهمة التي تواجه الشارع والتي منها إعادة تنظيم الحركة المرورية والحركة التجارية له، وإعادة تطوير بعض الساحات التراثية والأثرية مثل ساحات السباع ، زبيدة والنهضة . وتابع أنشارع الكفاع يعدّ من الشوارع التراثية في مدينة بغداد وأشبه بشارع الرشيد، مبيناً أن اللجنة مُكلفة من خلال التوصيات والمقترحات بإعادة أهمية الشارع وتطويره والإرتقاء به، لكونه محوراً سياحياً وتراثياً، وبالنتيجة تطوير مدينة بغداد القديمة لتشجيع الحركة السياحية، كون المنطقة تضم بعض المساجد والأسواق القديمة كسوق الصدرية والشورجة وتشجيع السياح على زيارة هذه المناطق . وأكمل بأن شارع الكفاح يمتاز بوجود الأحياء السكنية، وبالتالي تبقى الحركة فيه لساعات متأخرة من الليل. وأفاد بأن اللجنة ستنُفذ الاسبوع المقبل زيارة ميدانية للشارع من بدايته في منطقة باب المعظم ووصولاً إلى نهايته في منطقة الباب الشرقي، للوقوف على المشكلات والمعوقات المهمة التي جرى تأشيرها من قبل أعضاء اللجنة، بغية الخروج بتوصيات على عدّة مراحل للإرتقاء بالشارع وتطويره .