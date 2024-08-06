البطاقة الوطنية تؤجل أحلام أهالي نينوى بزيارة بيت الله رغم وعود بالبدائل

2024-08-06 14:54:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏شكا أهالي محافظة نينوي من صعوبة التقديم على قرعة الحج والعمرة للسنوات القادمة بسبب شرط التقديم بوجود البطاقة الموحدة، فيما أكد نائب عن محافظة نينوى بأنه تمت الموافقة على استثنائهم من هذا القرار والاكتفاء بهوية الأحوال المدنية.

‏وقال متقدمون من الموصل على قرعة هيئة الحج والعمرة التقاهم مراسل وكالة شفق نيوز، وهم يتواجدون في دائرة البطاقة الموحدة في نينوي أنهم يواجهون "تعقيدات التقديم على قرعة الحج للسنوات المقبلة من خلال وجود شرط البطاقة الوطنية الموحدة".

‏وقال أحمد السبعاوي (60 عاماً) للوكالة، وهو يراجع دائرة البطاقة الوطنية في نينوى إن "الزخم الحاصل في البطاقة الموحدة كدائرة منذ سنوات ما بعد التحرير لم تمكنا من الحصول على هذه البطاقة، وأن تعليمات هيئة الحج والعمرة تؤكد على وجود البطاقة كشرط للتقديم".

‏وكانت هيئة الحج والعمرة قد أعلنت عن فتح التقديم في محافظة نينوى للحج للأعوام الثلاثة المقبلة ووضعت حداً لبعض المستمسكات المطلوبة ومن بينها البطاقة الموحدة.

‏من جانبه أكد النائب جميل الحديدي، أن تنسيقا أفضى الاعتماد على هوية الأحوال المدنية كبديل للتقديم.

‏وقال الحديدي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "تنسيقا ما بين وزارة الداخلية وهيئة الحج في بغداد، أفضى إلى القبول بهوية الأحوال المدنية للمتقدمين للحج للذين لم يحصلوا على البطاقة الموحدة في نينوى بسبب الزخم الحاصل للسنوات الماضية وحتى يومنا هذا".

‏وأضاف الحديدي، أن "الدوائر ذات العلاقة قد تُبَلغ اليوم أو غدا باتخاذ هذه الإجراءات الخاصة بقبول هوية الأحوال المدنية لتمرير معاملات الحج والعمرة".

‏وتشهد محافظة نينوى زخماً كبيرا على التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة بسبب سنوات النزوح وسطوة داعش على الموصل، ما أخر مواكبة نينوى للمحافظات العراقية بمنح سكان المحافظة هوية البطاقة الموحدة.