وزير العمل يعلن بدء آلية تصحيح الوضع القانوني للعمالة الأجنبية

2024-08-06 14:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وقال الأسدي: إن هناك مئات الآلاف من العمالة الأجنبية غير المنظمة والتي تدخل من مختلف الأطراف منها بواسطة الفيزا التي تمنح بعنوان الزيارة والفيزا الاضطرارية، وكذلك الفيزا التي تمنح من خلال المستثمرين، والفيزا التي تمنح من خلال وزارة النفط للشركات النفطية، كما أن هناك فيزا تمنح من وزارة الثقافة والسياحة بعنوان سياح، مبيناً أن أعداد هؤلاء تتجاوز المئات الآلاف، حيث تمنح لهم الفيزا من دون أخذ موافقة وزارة العمل وبالتالي يدخلون بعنوان وينتقلون الى عنوان آخر ويتجاوزون الإقامة ويتحولون الى عاملين. وأضاف الأسدي، أن الوزارة أطلقت أكثر من مرحلة لتصحيح وضع العمالة الاجنبية وننتظر تسجيل العمال المقيمين بشكل غير قانوني آخرها كان الأسبوع الماضي، حيث قدمنا تقريراً سيعرض على مجلس الوزراء للتصويت عليه لأجل السماح لهم خصوصاً العمالة البنغلاديشية والباكستانية والسورية ممن دخلوا بشكل قانوني وليس لديهم إجازة عمل والذين تجاوزت مدتهم القانونية ودخلوا بعنوان زيارة وبعنوان اضطراري وبقوا هنا للعمل، لافتاً الى أننا سنتقدم للبدء بتصحيح وضعهم القانوني. وتابع أن الوزارة متعاونة مع لجنة العمل وجميع المختصين ومع وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني لحل مشكلة العمالة بشكل عام وتصحيح وضع مئات الآلاف منهم.