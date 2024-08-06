سعر الناقلة الواحدة 150 مليون دولار.. شركة ناقلات النفط العراقية تشكو نقص عدد ناقلاتها

2024-08-06 14:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي، يوم الثلاثاء، في تصريح تابعته الاقتصاد نيوز، وجود نقص كبير لدى شركة ناقلات النفط العراقية، مبيناً أن مدير الشركة شدد على حاجتهم إلى 60 ناقلة. وقال اللامي إن لجنة النفط والغاز النيابية استضافت مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية في محافظة البصرة، للوقوف على اهم المعوقات والمشاكل التي تخص عمل الشركة. وأوضح أن مدير الشركة يشكو من قلة الناقلات الموجودة بهذه الشركة، وطلب الدعم من وزارة النفط، ولجنة النفط النيابية لأخذ بعض الموافقات والتخصيص المالي اللازم لشراء الناقلات النفطية. ولفت اللامي إلى أن مدير شركة الناقلات أكد خلال استضافته في لجنة النفط النيابية، حاجة الشركة إلى 60 ناقلة لسد الحاجة والاكتفاء الذاتي، مبيناً أن سعر الناقلة الواحدة تصل الى 150 مليون دولار، وان العراق يمتلك حاليا ست ناقلات فقط.