2024-08-06 15:00:04 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

اعلن رئيس لجنة زيارة الأربعين التابعة لوزارة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية "كمال هاديا نفر"، اتفاق بلاده والعراق على تسيير 3 آلاف رحلة جوية ذهاب وايابا بين البلدين خلال أيام تلك الزيارة.

ونقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية اليوم الثلاثاء عن "هاديا نفر" خلال اجتماع اللجنة بالوزارة قوله، إنه "تم الاتفاق في المحادثات مع الجانب العراقي على تسيير 3 آلاف رحلة جوية ذهاب وايابا بين البلدين أي ما يعادل 700 رحلة أسبوعية".

واضاف ان " 80% من الرحلات ستكون إلى مطار النجف و20% إلى مطار بغداد".

وتوقع رئيس اللجنة، أن تتجاوز اعداد الزوار الايرانيين الذين سيشاركون في الزيارة خلال هذا العام 4 ملايين و600 ألف شخص، مردفا بالقول إن "حصة السيارات الخصوصية في نقل الزوار 62%، وحصة أسطول النقل العام 38%".

وتابع القول إنه تقرر إصدار تأشيرات لـ50 ألف زائر باكستاني يسافرون عبر الحدود الايرانية، مؤكدا أنه "تم اتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الشأن.

كما تقرر تزويد أساطيل النقل البري العام والجوي للدول الأجنبية التي تنقل زوار الأربعين بالوقود بالسعر المحلي، بحسب "هاديا نفر".