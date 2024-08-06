مانشستر سيتي يوافق على رحيل ابرز لاعبيه

2024-08-06 15:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف خبير الميركاتو، فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، عن موافقة مانشستر سيتي على رحيل ابرز لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب رومانو على صفحة الشخصية على منصة "اكس"، أن "مانشستر سيتي الانكيليزي أبلغ نادي أتلتيكو مدريد الاسباني بأنه وافق على العرض النهائي لبيع جوليان ألفاريز نظير 75 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو كحوافز إضافية".

واضاف ان "المفاوضات جارية من جانب أتلتيكو مدريد مع ألفاريز على الشروط الشخصية للعقد"، مبينا ان "مانشستر سيتي سيسمح لجوليان ألفاريز بإجراء الكشف الطبي في إسبانيا بمجرد الاتفاق على الشروط الشخصية مع أتلتيكو".

يشار الى ان باريس سان جيرمان كان ينافس أتلتيكو مدريد بقوة على صفقة جوليان ألفاريز.

المصدر: وكالات