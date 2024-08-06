امريكا تزود قوات البيشمركة في اقليم كوردستان بمدافع ثقيلة

2024-08-06 15:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير شؤون البيشمركة شورش اسماعيل، يوم الثلاثاء، ان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" زودت قوات البيشمركة بمجموعة من المدافع الثقيلة بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية.

جاء ذلك خلال حفل تسليم قوات البيشمركة بـ24 مدفعا من النوع الثقيل من قبل القوات الأمريكية جرت مراسيمه داخل مبنى وزارة شؤون البيشمركة في مدينة أربيل.

ووصف شورش اسماعيل في كلمة له، هذا اليوم بـ"التاريخي" لوزارة البيشمركة قوات بيشمركة كوردستان لاستمرار الحكومة الامريكية وجيشها بمساعداتها المستمرة لقوات البيشمركة

وأضاف ان القوات الامريكية زودت قوات البيشمركة بمجموعة من المدافع الثقيلة، مردفا بالقول إن هذه الخطوة الكبيرة سترفع من القدرات العسكرية لقواتنا الى مستوى أعلى

وتقدم اسماعيل بالشكر والتقدير الى الولايات المتحدة، ووزارة الدفاع الامريكية على امدادها البيشمركة بتلك الاسلحة، مشيدا بدور القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ووزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش العراقي لتقديمهم التسهيلات "الكبيرة" لكي تصل هذه الاسلحة بيد قوات البيشمركة.

ودعا الوزير، الحكومة العراقية، الى توفير المساعدات العسكرية والمالية واللوجستية لقوات البيشمركة اسوة باقرانهم من القوات الاتحادية على اعتبار انها جزء من المنظومة الدفاعية والأمنية للعراق.

وأكد اسماعيل أن قوات البيشمركة واجهت تنظيم داعش وتمكنت من كسر اسطورته، مشددا أن البيشمركة ستواصل حماية أمن العراق من التهديدات الإرهابية جنبا الى جنب مع باقي القوات الامنية الاتحادية.