وزير الموارد يعلن حجم الطاقة الاستيعابية للسدود

2024-08-06 15:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، الثلاثاء، حجم الطاقة الاستيعابية للسدود حالياً، فيما أشار إلى أن اعدادها اكثر من كافية وطاقتها الخزنية كبيرة. وقال ذياب، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن اعداد السدود اكثر من كافية وهناك فراغات خزنية كبيرة لاستقبال اي كمية مياه تأتي، مبينا اننا بصدد تحديث الدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي التي اعدت من قبل الاستشاري الإيطالي. واكد ان هذه الدراسة لم توص بانشاء سدود خزنية كبيرة، لافتا الى ان هناك سدودا اخرى وهي السدود الصغيرة سدود حصاد المياه، ونحن نؤكد عليها لان هذه السدود على الوديان وعلى المجاري المائية في المناطق الصحراوية حيث نركز عليها بشكلٍ كبير. وتابع أن هناك بعض السدود لتوليد الطاقة الكهربائية وهي ليست سدود خزنية، لافتاً إلى اننا لسنا بحاجة لطاقة خزنية لان ما لدينا من طاقة خزنية حاليا كبيرة جداً، إلا أن كمية المياه الواردة هي اقل من الطاقة الاستيعابية الموجودة.