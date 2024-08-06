السامرائي يؤكد اهمية التعاون لخدمة ديالى والنهوض بواقعها التنموي والخدمي

2024-08-06 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، على ضرورة التعاون بين الجميع من أجل خدمة أبناء محافظة ديالى والنهوض بواقعها التنموي والخدمي.

وقال تحالف العزم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيسه مثنى السامرائي استقبل بمكتبه في بغداد، اليوم الثلاثاء، محافظ ديالى الجديد عدنان الشمري".

وأضاف، إن "السامرائي رحب خلال اللقاء، بالمحافظ، مقدماً له التهاني بمناسبة نيله ثقة مجلس محافظة ديالى"، مشيرا الى ان "رئيس تحالف العزم اكد على ضرورة التعاون بين الجميع من أجل خدمة أبناء محافظة ديالى والنهوض بواقعها التنموي والخدمي".

من جانبه، عبر المحافظ، بحسب البيان، عن "تطلعه للعمل بشكل وثيق مع كافة الأطراف السياسية والمجتمعية في المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة وتلبية احتياجات المواطنين"، مؤكدا على "أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجميع لتجاوز التحديات التي تواجه المحافظة".



