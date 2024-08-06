صدور مذكرة اعتقال بحق شخصين أحرقا طفلا في ديالى

2024-08-06 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، عن صدور مذكرة اعتقال بحق شخصين اضرما النار بجسد طفل شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" القضاء اصدر مذكرة اعتقال بحق شخصين قاما باضرام النار في جسد طفل عمره 7 سنوات في قرية زراعية قرب ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة ما ادى الى وفاته بعد نقله للمستشفى بسبب مضاعفات شدة الحروق والتي كانت بالغة جدا".

واضاف ان" المتهمين هربا الى جهة مجهولة والأجهزة الأمنية تواصل عملية البحث عنهما بعد صدور تعليمات من اجل الاسراع في القاء القبض عليهما وتقديمهما للعدالة، مؤكدا بان التحقيقات الاولية تدل على ان الحادثة نتجية عداوات مع ذوي المجني عليه".

واشار المصدر الى ان" احراق طفل بسبب العداوات جريمة هي الاولى من نوعها في ديالى وخلقت ردة فعل وتحولت الى قضية راي عام في الساعات الماضية".